Haarlemmers mogen nu echt meepraten over parkeerbeleid: in december nieuw plan

Hoe de Haarlemmers precies mee mogen praten over het parkeerbeleid blijft nog even onduidelijk. Wel nam de raad een motie aan om strenger te handhaven op parkeerovertredingen. Voertuigen die op straathoeken worden neergezet of met vier wielen op de stoep staan, kunnen een bon verwachten. Het veelbesproken Canadees parkeren - met twee wielen op het trottoir - wordt voorlopig niet aangepakt.

Verder wil de gemeente met sportverenigingen, scholen, zorginstellingen en begraafplaatsen gaan praten over parkeervergunningen of uitzonderingsregels voor medewerkers en bezoekers.

De strijd gaat verder

In aanloop naar het referendum werd volop campagne gevoerd. Edwin Vermaire uit Haarlem-Noord zette onder meer de populaire Facebookgroep Haarlem Betaald Parkeren op. Hij houdt een dubbel gevoel over aan de raadsvergadering. "Aan de ene kant zijn we ontzettend blij dat we gewonnen hebben. Aan de andere kant heeft dit hele proces heel veel geld gekost en is er na een jaar eigenlijk niets gebeurd."

Vermaire blijft zich bemoeien met het parkeerbeleid: "De strijd zit er nog lang niet op. We gaan door en houden een vinger aan de pols voor de inwoners van Haarlem. We hebben nu de medezeggenschap teruggekregen en we zullen er alles aan doen om die medezeggenschap te behouden."

