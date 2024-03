21-jarige verdachte van doodsteken oma in James Cookstraat in Amsterdam blijft langer vastzitten

Vorige week vrijdag kreeg de politie in de vroege ochtend de melding van de steekpartij binnen. Bij de woning trof de politie de 21-jarige vrouw aan in het portiek, boven in de woning werd het slachtoffer gevonden met steekwonden. De inzet van het ambulancepersoneel en de politie mocht toen niet meer baten, het slachtoffer overleed onderweg naar het ziekenhuis.

Buurt geschrokken

Buurtbewoners reageerden vorige week geschokt op het incident. "Ik kende haar. Het was een hele oude en aardige vrouw. Ze zou nooit overlast veroorzaken of zoiets", aldus een buurman. Een andere buurtbewoner liet ook weten geschrokken te zijn: "Ik hoor net pas wat er is gebeurd. Ik schrik er ook van dat zulke dingen in de buurt kunnen gebeuren. Het is verschrikkelijk."

Buurtbewoners die goed contact hebben met de familie lieten aan AT5 weten dat het om de kleindochter van het slachtoffer gaat. Politie kan alleen bevestigen dat het een familielid is.