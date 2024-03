Niet vergeten: vannacht gaat de zomertijd in

De klok wordt verzet om energie te besparen en werd geïntroduceerd in 1977. Op deze manier wordt er langer gebruik gemaakt van het daglicht: handig maar wel tegennatuurlijk, de wintertijd is namelijk de 'gewone' tijd.

Voor energiebezuiniging levert het op, voor je slaapritme is het minder goed. Al went het nieuwe ritme vanzelf, toch zijn er mensen die lang last kunnen hebben van dat ene uurtje. Eerder liet neuroloog Raymond Vogels van Noordwest Ziekenhuisgroep al weten dat niet alleen het slaapritme op hol slaat, maar ook de hormoonhuishouding. Het kan tot zes weken duren voordat de hormonale balans weer helemaal oké is.

IJskast

De invloed op het lichaam is één van de redenen waarom er een tijd sprake is geweest van het afschaffen van de zomer- en wintertijd. Dit plan is weer de ijskast in gegaan. Volgens de Rijksoverheid moet er meer onderzoek worden gedaan. "Het kabinet vindt dat de Europese Commissie nog niet duidelijk aangeeft wat de voor- en nadelen van de afschaffing zijn. Daarvoor is een diepgaande effectbeoordeling door de Europese Commissie nodig."