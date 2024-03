Beemster kunstroute toont met Pasen hoogstaand werk, ook buiten de regio

Meindert is samen met zijn vrouw Coco van Gent al meer dan tien jaar betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse evenement. Bij de selectie van de deelnemers is kwaliteit belangrijk. "Ik kijk zelf naar techniek, gedrevenheid en duurzaamheid. Of iets nou mooi of lelijk is, vind ik niet belangrijk. Dat is toch een kwestie van smaak."

Geen vetpot

Zelf werkt Meindert met hout. Uit grote stukken massief hout maakt hij oogstrelende sculpturen. Dat is heel tijdrovend. "Soms ben ik 250 uur met een object bezig voordat het klaar is." Al die werkuren maakt zijn werk vrij duur. Hij en Coco kunnen van hun werk leven. ook al is het geen vetpot en wordt het wel steeds moeilijker. "Ik had dichtbij huis een atelier, maar daar moest ik uit. Ze vragen nu voor een plek meer dan 1000 euro per maand. Dat kan ik gewoon niet betalen." Hij zit nu Heerhugowaard in een schuur.

