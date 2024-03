Oorlogsslachtoffer Leendert Pop krijgt standbeeld in Amsterdam

Het beeld van Leendert Pop, een gepensioneerde ketellapper, kwam er niet vanzelf. "Ik heb een jaar lang met hem gestoeid. We hebben gelachen en gehuild samen", vertel Louise Schiffmacher. Dat het beeld inmiddels op een sokkel langs de Amstel staat, maakt haar trots. "Ik zeg het meestal niet over m'n eigen werk, maar dat hij er zo bijstaat vind ik heel erg mooi", aldus de kunstenares.

Haar man deelt dat gevoel. "Ik heb van dichtbij mee kunnen maken hoe het groeide. Hoe het in de zomer weer in elkaar zakte en we het weer met een kleerhanger omhoog moesten trekken. Ik ben heel trots op wat ze gemaakt heeft en ik ben nog trotser op de functie die het heeft. Het is een stukje geschiedenis van ons huis. Het is natuurlijk idioot om in zo'n huis te wonen", vertelt Henk Schiffmacher.

Weesperzijde

Dat huis is het huis aan de Weesperzijde waar de Schiffmachers wonen. Veertien jaar geleden ontdekten zij door een stuk in het Parool dat het ooit een pension voor Joodse ouderen was geweest. Toen zij het in 2010 op 5 mei openstelden, ontmoetten ze Maurice de Jong, de achterkleinzoon van Leendert Pop. Hij had een foto meegenomen van zijn overgrootvader.