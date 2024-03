Explosie bij woningflat in Krommenie: vermoedelijk zwaar vuurwerk

Het voorraam van het appartement, aan de galerijzijde van de vierde verdieping, is kapot. De woning naast het appartement heeft ook schade opgelopen aan het raam.

Het politieteam 'explosievenverkenning' was aanwezig en die constateerden dat de explosie vermoedelijk het gevolg was van het afsteken van zwaar vuurwerk. Er is nog niemand opgepakt en de politie doet een oproep aan ooggetuigen om zich bij hen te melden.

Op 28 december vorig jaar meldde het Noordhollands Dagblad ook al een explosie, in dezelfde woning.