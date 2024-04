Hogere salarissen vrouwen gevaar voor Telstar: "Meeste clubs draaien flinke verliezen"

Oplossing

Een oplossing is nog niet in zicht. De vrouwen van Telstar kunnen niet zomaar aankloppen bij de mannenafdeling voor een zak met geld, geeft De Winter aan. Ook vertelt hij dat al tien procent van de begroting van Telstar naar de vrouwen gaat, meer dan welke club ook in Nederland.

Zowel De Winter als Hermans is van mening dat de KNVB te hulp moet schieten in het betalen van de spelers. "Waarom kan de KNVB wel investeren in het nationale team, waarvan bijna tachtig procent in het buitenland speelt en niet meer in de eigen eredivisie?", aldus Hermans.

De KNVB heeft aangegeven dat het aan de clubs zelf is om meer geld te besteden aan de salarissen van de spelers. "Wij steken er al geld in. Wij doen meer dan we op economische gronden zouden moeten doen. Maar wij kunnen die betere betaling niet voor elkaar krijgen; we zijn namelijk een non-profitorganisatie. Wij houden echt geen geld over", zei bondsvoorzitter Just Spee onlangs bij NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1.