Enkhuizen plaatst camera’s bij onveilig winkelcentrum Koperwiekplein

Het is al langer bekend dat er in de omgeving van winkelcentrum Koperwiekplein veel overlast is. Met name ouderen voelen zich onveilig. "Omdat er op straat veel jongeren rondhangen of met hun auto's op het parkeerterrein staan. Ook is er sprake van drugsoverlast", zei CDA'er Gerhard van Galen daarover.

Daarmee is het winkelcentrum een locatie van aandacht voor de gemeente en politie, die daar met regelmaat surveilleren en handhavend optreden. Volgens burgemeester Eduard van Zuijlen zijn er in de afgelopen twee jaar 131 incidenten gemeld bij de politie, 45 aangiftes gedaan en 18 verdachten aangehouden.

Er worden drie camera’s rondom het Koperwiekplein geplaatst. Aan de Meeuwenlaan, tegenover de hoofdingang van het winkelcentrum, komt één camera. De overige twee camera’s komen aan de achterkant van het winkelcentrum, rondom het parkeerterrein. De camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard en worden teruggekeken als de situatie daarom vraagt.