Hardleerse Haarlemmer belt tientallen keren met 112 en wordt aangehouden

Het is niet bekend waarom de man boos was. Wel is duidelijk dat hij al eerder met het noodnummer belde. Toen kreeg hij een waarschuwing. Ook brachten agenten een huisbezoek aan de man.

Gevangenisstraf

Dat hielp niet. De man is woensdagavond aangehouden. Het onnodig bellen met 112 is verboden. Volgens het strafrecht kan de man een flinke boete krijgen of zelfs een gevangenisstraf van maximaal drie maanden.