Henderson mist komende drie wedstrijden en speelt dus geen Klassieker

Na PEC Zwolle speelt Ajax thuis tegen Go Ahead Eagles en op 7 april is de Klassieker tegen Feyenoord in De Kuip. Die zal dus ook voorbijgang aan de Brit.

Of Brian Brobbey de Klassieker haalt is nog niet helemaal duidelijk. Zondag is de spits in ieder geval niet van de partij tegen Zwollenaren. Ook voor Steven Berghuis en Josip Sutalo komt PEC te vroeg. Ahmetcan Kaplan is geschorst. Hij kreeg in de laatste competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam een rode kaart.

Steven Bergwijn is wel inzetbaar, maar kan nog geen volledige wedstrijd spelen. De aftrap zondag, Eerste Paasdag, is om 12.15 uur.