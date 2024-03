Vrijwillige brandweer zoekt versterking: “Het is een vriendengroep”

Elke maandagavond is het oefenavond voor de vrijwilligers van blusgroep Avenhorn. De groep telt ongeveer 20 vrijwilligers, maar ze zoeken versterking. En niet alleen in Avenhorn; in de regio West-Friesland staan 4 kazernes te springen om extra vrijwilligers. “Overdag, als mensen niet thuis zijn, zien we dat het steeds moeilijker is om de deur uit te kunnen naar calamiteiten”, zegt Maartje Verkerk, plaatsvervangend teamcommandant van West-Friesland.