Spaarpaal Meeuwenlaan bereikt maximum: 10.000 euro voor goed doel uit de buurt

Blij

"We zijn ontzettend blij dat het bedrag is gehaald. Onze begroting voor dit jaar is nog niet rond, maar dankzij deze bijdrage hebben we iets meer rust. Het was hartverwarmend om te merken hoe betrokken de buurt was: in de buurtwhatsappgroep werd regelmatig gedeeld dat men bewust rustig heeft gereden om extra geld te sparen", aldus Helen van der Belt, initiatiefnemer van Helen's Free Food Market.

De paal spaart nu niet meer, maar blijft nog tot medio april staan als snelheidsmeter.