Opa's huppen door tuin als paashaas: verhuur paashaaskostuums loopt goed

"We hebben er nu twaalf verhuurd, verschillende soorten. Bijvoorbeeld een soort mascottepak. Dat is met een groot paashaashoofd. Daar word je alleen niet vrolijk van als je die over je hoofd trekt. Het kan dan heel benauwd worden."

Zonder handjes, wel met tandjes

"Maar we hebben ook paashaaskostuums zonder handjes en voetjes. Daar zit dan een masker bij met van die tandjes", legt De Boer uit. De kostuums kunnen voor enkele tientjes worden gehuurd.

Ook bij feestwinkel Jan Monnikendam aan de Gedempte Raamgracht hebben zich al heel wat paashazen aan de balie gemeld.

Tekst loopt door na de afbeelding.