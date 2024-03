Parken, perkjes, muren en moestuinen: Hilversummers helpen gemeente te vergroenen

Het gaat de goede kant op met het terugbrengen van natuur in de stad. Op de Liebergerweg in Hilversum is een aantal bewoners aan de gang gegaan om de grote saaie muur op de kopse kant van de flat te gaan vergroenen, het initiatief heeft de naam 'groene muur' gekregen.

Groene muur, groene loper

Woningcorporatie Alliantie, de Vereniging van Eigenaren, de gemeente en inwoners hebben vorige week de handen ineen geslagen en een hekwerk aan de gevel geplaatst waar beplanting gaat groeien. Het is een van voorbeelden van ‘vergroening’ in Hilversum.

De groene muur staat niet op zichzelf: het ligt in de wijk die de ‘groene loper’ van Hilversum zou moeten zijn. Om die naam waar te kunnen maken is een groot aantal projecten gestart met een ambitieuze doelstelling. In 2030 moeten minimaal zes pleinen in de gemeente zijn aangepakt met een groene make-over. Het gaat de goede kant op, want er zijn al vier pleinen, of pleintjes, en twee straten vergroend.