600 jaar Hilversum: Kinderprogramma Kleutertje Luister was jarenlang immens populair

Presentatoren Herman Broekhuizen en Lily Petersen vertellen verhaaltjes aan groepjes kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Ze zingen liedjes, maken muziek en leren versjes.

Het programma 'Kleutertje Luister' is bijna 30 jaar lang onvoorstelbaar populair. Geen kind dat niet luisterde of meezong. De liedjes en versjes die Broekhuizen meestal zelf maakte, zitten in ons collectief geheugen.

Dag meneertje Koekepeertje. Wat is het vandaag voor een weertje? Zon, wind, bewolkt of regen. Valt het mee of valt het tegen?