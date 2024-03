Op een oude fiets: De stoomtram zette Egmond op de kaart

Van de tramlijn is niet veel bewaard. In Alkmaar bij de molen aan de Hoevervaart is een klein monument en onder de brug is nog een stukje fundament van het spoor te zien. En als je het weet, kun je in het landschap de tramdijk nog zien. Midden in de weilanden was zelfs een halte, voor de mensen van een boerderij en molen. "Hier stopte de tram alleen als het nodig was", vertelt Jesse. "De mensen die op het land werkten, gebruikten de stoomtram ook als klok. Als de tram langskwam wisten ze wanneer het tijd was om even pauze te nemen."

