Zo laat de IJmondse Duintuin je smullen met Pasen!

Instructies

Meng alle ingrediënten van het deeg en kneed tot een stevig deeg, voeg zo nodig nog een klein beetje water toe tot het niet meer korrelig is. Laat het deeg 30 minuten afgedekt in de koelkast rusten. Verwarm de oven voor op 190 graden. Maak de prei schoon en halveer tot mooie gelijke stukken. Voeg de roomboter, tijm, honing en wat peper en zout toe in een verwarmde pan en bak hierin de prei 3-4 minuten op de gesneden zijde. Rol het deeg uit tot het iets groter is dan de prei vulling in de pan en dek de prei af met het deeg. Druk goed aan langs de randen en prik wat gaatjes in het deeg. Bak de taart in 25 minuten af in de voorverwarmde oven en stort warm over op een bord. Garneer de taart met geitenkaas, gebrande walnoten, tijm, peper en zout.