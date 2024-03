De Peiling: mijn schoonmoeder is top

De 26-jarige Melanie vormt al drie jaar een tafeltennisteam met haar 53-jarige schoonmoeder Brenda. De vriend van Melanie en de zoon van Brenda, Jeffrey, is hun coach. Tijdens wedstrijden zien ze elkaar vooral als teamgenoten. Ook buiten de sport hebben ze een goede band.

Een opmerkelijk verhaal, want schoonmoeders hebben toch de reputatie zich te veel met de relatie van hun kinderen te bemoeien. Zo wil schoonmama vaak alleen maar het beste voor haar zoon, en soms heeft zoonlief zijn moeder wel heel erg hoog zitten. Bij dochters is het vaak niet anders.