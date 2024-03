Automobilist komt in vangrail bij A4 terecht en wordt meters gelanceerd

Het ongeluk gebeurde iets na 04.00 uur vannacht. Het slachtoffer is zelf uit de auto geklommen en was aanspreekbaar. Medewerkers van de ambulance hebben hem nog wel nagekeken, maar het lijkt erop dat alles goed is afgelopen.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er geen alcohol of drugs in het spel was. De auto wordt op dit moment weggesleept, maar de weg is gewoon open.