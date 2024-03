Studentenverhuizers vieren 15-jarig bestaan met sexy kalender

Uiteindelijk komen er twaalf verhuizers op de kalender te staan. Allemaal mannen. "Geen vrouwen, want die hebben we niet in dienst." Hij heeft een paar foto's meegenomen. De ene verhuizer is wat gespierder dan de andere. "Verhuizers zijn niet altijd afgetrainde jongens. Ik wil het een beetje ruw houden, een beetje echt. Niet alleen maar gladgeschoren mannen, maar ook hier en daar wat haar. Maar toch ook wel een beetje sexy." Gezichten zien we niet omdat de meeste modellen liever anoniem blijven. "En we wilden het ook wel een beetje spannend maken. Kan je er zelf een beetje over nadenken. Het is toch wel spannend zonder gezichten erbij."

De kalender moet eind april af zijn. "Het idee is dat we de kalender op de website gaan verkopen en ik hoop uiteindelijk ook in de winkels."

Ouwe rot Sean klopt lachend op zijn strakke buik. "Ik kom er zelf ook in te staan, dus wie het wil zien moet hem even bestellen."