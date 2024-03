PvdA wil 'inburgeringscursus' voor expats: "Waarom moet de ene migrant wel en de ander niet?"

Volgens Heinhuis is het daarnaast apart dat migranten aan allerlei verplichte voorwaarden moeten voldoen, maar expats niet. "Waarom moet de ene migrant wel inburgeren en de ander niet?" Vooral omdat uit cijfers van een onderzoek van de gemeente blijkt dat veel expats niet 'tijdelijk' hier zijn, maar kiezen voor een langer verblijf in de stad.

"Daarom pleiten wij ervoor dat bedrijven die expats in dienst hebben hun verantwoordelijkheid nemen om bewustwording te creëren over hoe je onderdeel wordt van de Amsterdamse samenleving. Daarbij zeggen we: neem juist je eigen cultuur mee en laat die zien. Dat hoort bij uitstek bij onze stad", zo laat Heinhuis weten. De fractievoorzitter pleit dan ook dat de bedrijven expats moeten motiveren om meer te doen in de buurt, bij sportverenigingen of met vrijwilligerswerk. "Amsterdam is een sociale stad met het karakter van een groot dorp. Dat karakter moeten we beschermen en ervoor zorgen dat Amsterdam niet inwisselbaar wordt met elke andere stad in de wereld."