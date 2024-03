Felle discussie over hek rondom 'lievelingsplek' ganzenfamilie: "Ik heb niks tegen ganzen"

Meike Breidel is een van de bewoners die daar vandaag naartoe kwam. Ze is het niet eens met het hek. "Het was een rustige rek waar ze zich uit zichzelf gevestigd hebben. Je kan ze niet ergens anders heen verplaatsen."

Gestreste en blazende ganzen

Volgens Breidel is duidelijk zichtbaar dat de ganzen verdrietig zijn. "Ik denk wel dat ze behoorlijk gestrest zijn. Ze blazen veel en ze staan hier geregeld voor het hek. Ik denk dat je niet echt gestudeerd hoeft te hebben om te zien dat ze niet op hun plek zitten."

Nazmi Türkkol opende het hek vandaag officieel. Türkkol is stadsdeelbestuurder van Nieuw-West, waar het losloopveldje nét onder valt. Hoewel hij er dus wel voor naar locatie is gekomen, is er in feite niets veranderd, vertelt Türkkol. "Het is sinds 2018 al een hondenlosloopplek. Het enige verschil is dat er nu een hek omheen staat." Breidel gaat tegenin. "Maar er liepen geen honden, er woonden alleen een aantal ganzen."

Badkleding en zeehonden

"Er is hier een stukje wilde natuur weggehaald. En die ganzen zijn inmiddels een onderdeel van de buurt geworden", gaat Breidel verder. Türkkol: "Maar ik heb toch ook niks tegen ganzen?" Tot slot dan de hondenbezitter, is die eigenlijk blij met de losloopplek? "Ik kom hier voor het eerst", vertelt een vrouw met hond. "Maar ik zie dat ik badkleding had moeten meenemen. Is dit iets voor zeehonden?", zegt ze met een kwinkslag.

De vrouw doelt daarmee op de grote plas water in het midden van de uitlaatplek. "Wil jij drie keer per dag je hondje uit de sloot binnen op de bank hebben? Ik niet." Türkkol zegt tot slot dat er om de twee jaar geëvalueerd wordt bij het hondenlosloopgebied. "En als er dan klachten komen, dan zullen we die meenemen."