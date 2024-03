'Kabinet gaat bezit en gebruik opvoersetjes voor elektrische fietsen verbieden'

Dat bevestigen Haagse bronnen tegenover RTL Nieuws en de NOS. De elektrische fietsen mogen maximaal 25 kilometer per uur, maar het opvoeren van bijvoorbeeld fatbikes is erg populair. Ze worden dan voorzien van een gashendel, waardoor trappen niet eens meer nodig is, of de snelheidsbegrenzing wordt eraf gehaald.

Met een elektrische fiets te hard rijden op de openbare weg is al verboden en de politie controleert de fietsen nu ook met speciale rollerbanken, maar het installeren van zo'n opvoerset is dat op zichzelf nog niet. Het kabinet wil daar nu dus verandering in brengen en komt mogelijk voor 1 april al met het plan.

Verkeerswethouder Melanie van der Horst heeft 'hoge verwachtingen' van het plan van het kabinet, zo laat zij aan AT5 weten. "Als de opvoersetjes verboden worden, zou dat al mooi nieuws zijn. Maar we zijn heel benieuwd naar de rest van het plan, want er is meer nodig om de veiligheid op het fietspad te verbeteren." De gemeente pleitte eerder al met 41 andere gemeentes voor maatregelen tegen de elektrische fietsen die te hard gaan.