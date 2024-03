Ouders doodgeschoten Sammy Baker en politie staan 'in principe' open voor mediation

De dood van Sammy Baker

Drie jaar geleden werd de 23-jarige Sammy Baker, een Duitse fitness-influencer, in Amsterdam doodgeschoten door politieagenten.

Sammy is die dag in de stad om zijn verjaardag te vieren en brengt een bezoek aan een coffeeshop in het Wallengebied, waar hij meerdere joints deelt met vrienden en spacecake eet. Even later begint hij verward gedrag te vertonen en raakt vermist. Zijn moeder is ongerust en reist af naar Amsterdam waar ze hem in Nieuw-West aantreft.

Ondertussen is de politie ook op zoek naar Baker. Wanneer een agent hem lopend probeert te benaderen rent Sammy op blote voeten weg, achtervolgd door meerdere agenten. De achtervolging eindigt in een omheinde binnentuin aan de Honselersdijkstraat, op zo'n drie minuten lopen van de Poeldijkstraat. Met zijn moeder en de vriend op een paar honderd meter afstand loopt hij rond met een mes op zijn keel en polsen.

Verschillende agenten vragen hem in het Engels, Duits en Nederlands zijn mes los te laten. Maar dat gebeurt niet. "We are here to help you", hoor je een agent op videobeelden schreeuwen. Om de agenten te beschermen tegen Sammy en zijn mes, wordt een hondengeleider ingezet. Maar tegen aanwijzingen van zijn leidinggevende in, besluit hij de Duitser van achteren te benaderen.

De agent pakt Sammy bij zijn nek en brengt hem naar de grond. Eenmaal op de grond raakt Baker in paniek terwijl agenten hem onder controle proberen te krijgen. Tijdens de worsteling besluiten twee agenten te schieten, de Duitser overleeft de politiekogels niet.