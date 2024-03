Van Vondelpark tot Rijksmuseum: Piet van Eeghen kneedde negentiende-eeuws Amsterdam

Privécollectie

Aanleiding voor de tentoonstelling is het proefschrift van Laura van Hasselt: 'Piet van Eeghen en de metamorfose van Amsterdam, 1816-1889'. Maar niet alleen het leven van Van Eeghen komt aan bod, ook wordt een groot deel van zijn kunstcollectie getoond, die na zijn dood door zijn kinderen aan de stad werd geschonken. Een van die werken is 'Maria Magdalena aan de voet van het kruis' uit 1845. Van Eeghen kocht dit schilderij in 1847, een jaar na de oprichting van zijn ‘Vereeniging tot Opbeuring van Boetvaardige Gevallen Vrouwen’.

Amroussi: "Net als Jezus had Van Eeghen sympathie voor de gevallen vrouwen, de prostituees, en de meest bekende prostituee uit de Bijbel was natuurlijk Maria Magdalena. Hier is het mierzoet weergegeven door Ary Scheffer. Gevallen vrouwen mochten in opvangtehuizen werken aan een goed leven, maar alleen als ze protestants waren: joden, katholieken, forget about it."