Meer klachten van huurders over onderhoud, huisbazen én vooral schimmel

Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van de stichting waar huurders voor informatie en advies kunnen aankloppen. Er kwamen in 2023 bij !Woon 7.024 meldingen binnen van huurders die last hadden vocht en schimmel in hun woning, dat was een behoorlijke stijging met een jaar eerder.

Volgens de stichting heeft dat te maken met dat er steeds meer aandacht voor het probleem is. "Huurders trekken sneller aan de bel omdat vocht en schimmel in een woning tot gezondheidsklachten kan leiden. En dat wordt ook steeds meer maatschappelijk bekend. En het ziet er ook niet uit natuurlijk."

Toch weet !Woon ook dat het een 'ongrijpbaar probleem' blijft. "Vocht- en schimmeloverlast kan veel verschillende oorzaken hebben: van lekkages en optrekkend vocht tot binnenklimaat problemen. Ook spelen bredere maatschappelijke oorzaken zoals de energiecrisis en weinig doorstroommogelijkheden voor gezinnen mee." Het is belangrijkste is dat nadat er een melding wordt gedaan, het probleem wordt aangepakt. Maar de afwikkeling liep zeker niet bij alle meldingen 'adequaat'.

Toch heeft stichting !Woon wel hoop op een verbetering voor aankomend jaar. "De corporaties en de gemeente ontwikkelden in 2023 een betere werkwijze; we hopen dat dat in 2024 ook leidt tot een betere afwikkeling van de kwesties die zich aandienen."

Slechte afhandeling ondershoudsklachten

Maar over het algemeen is de woonstichting niet erg te spreken over de afhandeling van onderhoudsklachten vanuit de corporaties. "Dat gaat lang niet altijd goed: bedrijven zijn druk, communiceren soms slecht en huurders moeten er zelf achteraan zitten." In 2023 klopten er bijna 6000 bewoners bij stichting !Woon aan met meldingen over het onderhoud, dat was net iets meer als in 2022.