Queerclub Raum krijgt toch vergunningen en opent half april

De club spreekt op Instagram van 'opwindend nieuws'. "Na maanden van ingewikkelde bureaucratische tegenslagen eindelijk onze deuren openen. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de eindeloze steun van jullie, onze gemeenschap. Daarbij danken wij u voor uw vertrouwen en geduld."

In een brief aan gemeenteraadsleden schrijven wethouders Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) en Touria Meliani (Kunst en Cultuur) dat het Havenbedrijf eerder bezwaar had aangetekend. Na een aantal aanvullende voorschriften en geluidsisolerende maatregelen kunnen de vergunningen toch gegeven worden.

"We herhalen graag dat het college rond dit verzoek geen eendimensionale afweging kon maken en dus maatwerk moest toepassen", schrijven de twee. "Dat kost tijd." Ze hebben daarom een uitgebreid feitenrelaas van bijna 60 pagina's meegestuurd.

De club wilde eigenlijk in oktober al open gaan, maar zei verstrikt geraakt te zijn in een 'oneerlijk en complex geschil met de wijk Nieuw-West en de gemeente'.