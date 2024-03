Ongeluk in Wijker- en Velsertunnel, lange files op A9, A22 en N-wegen

Het ongeluk in de Wijkertunnel gebeurde rond 15.15 uur en de hele tunnel werd in beide richtingen afgesloten. Verkeer werd door de verkeersinstanties aangeraden om via de Velsertunnel (A22) te rijden, maar ook daar gebeurde een ongeluk.

Hierdoor werd in de richting van Beverwijk naar Velsen een rijstrook gesloten. Inmiddels is ook deze tunnel weer volledig begaanbaar.

N-wegen

De vertraging liep op een gegeven moment op tot veertig minuten, maar neemt inmiddels weer af. Toch duurt het volgens de ANWB nog wel even voordat automobilisten weer door kunnen rijden. "Als ook de N-wegen zijn volgestroomd, dan duurt het namelijk wel even voordat al het verkeer is opgelost", aldus een woordvoerder.