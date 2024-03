Hilversum verdubbelt aantal elektriciteitskastjes: driehonderd erbij om stroomuitval te voorkomen

De gemeente en de netbeheerder hebben vandaag hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Zo hebben de twee partijen afgesproken dat zij per buurt gaan bekijken hoeveel extra kastjes er nodig zijn.

De twee bepalen ook waar de kastjes dan moeten komen te staan. Dat laatste is nu nog niet duidelijk. "Dit doen we zodat maar één keer langs hoeven te komen en het meteen goed kunnen doen", aldus de GroenLinks-bestuurder.

Start in de Hilversumse Meent

Wel is bepaald dat de klus begint in de Hilversumse Meent. Liander monitort het eigen netwerk nauwkeurig en ziet dat in deze wijk extra kastjes het snelst nodig zijn, anders dreigt er op den duur overbelasting van het net. De twee volgende wijken zijn het Zeeheldenkwartier en de Astronomische buurt.

De wens is om volgend jaar te kunnen beginnen met de eerste plaatsing, maar dat is van een aantal factoren afhankelijk, waaronder geschikte locaties. Gezien het aantal en de volle openbare ruimte in veel delen van Hilverum is dat nog een hele klus.

Waar de kastjes komen te staan, heeft met twee belangrijke aspecten te maken. Dat zijn de technische eisen die Liander stelt aan deze stations en de ruimtelijke afwegingen die de gemeente maakt. Om een simpel voorbeeld te geven van dat laatste: er komt geen nieuw station pal voor Museum Hilversum op de Kerkbrink als daar in de buurt een extra voorziening nodig is. De gemeente wil de kastjes op een passende plek neerzetten in de omgeving. Bij nieuwbouw kan zo'n station vaak in het pand worden verwerkt in plaats van een plek buiten.

Geen inspraak

De locaties worden dan ook bepaald door de gemeente en Liander. De gemeente stelt de omwonenden per brief op de hoogte waar de extra kastjes komen. Bezwaar maken kan niet, want Liander heeft voor het plaatsen van de kastjes ook geen vergunning nodig. Wel krijgen omwonenden de mogelijkheid om mee te praten over onder meer de kleur als zo'n kastje op een zichtbare plek in de wijk komt te staan.

De plaatsing van de transformatorstations heeft de nodige voeten in aarde. Dat gaat voor een bepaalde periode voor overlast en ongemak zorgen, omdat bijvoorbeeld de stoep open moet zodat de extra kabels de grond in kunnen. "We zijn ons bewust van de impact. Driehonderd nieuwe kasten dat is ongeveer een verdubbeling van wat we nu hebben staan in Hilversum. Dat betekent best wat, zeker ook voor bewoners. Maar het is nodig. We hebben geen keus als samenleving", verklaart Heller.