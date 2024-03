Italiaanse krakers in Laren tóch warm ontvangen: "Zelfs glaasje wijn gedronken"

Veel buurtbewoners waren in eerste instantie erg geschrokken door de komst van de krakers. "Niemand wil hier een opvangcentrum", zei de overbuurvrouw in een eerder interview met NH. Ook werd de politie gebeld, die er al snel was.

Maar niks lijkt minder waar. Al snel krijgen de kunstenaars de hele buurt aan de deur, "Ze namen eten en drinken voor ons mee", vertelt Ricardo, één van de krakers van het pand. "Sommigen hebben gister zelfs een glaasje wijn met ons gedronken". Ook kreeg de groep een brief uit de buurt: 'Niet iedereen is tegen jullie', stond er in.

Blijven

Maar dat is niet het enige bezoek dat de groep krakers de afgelopen dagen heeft gekregen. De dochter van de eigenaar kwam langs, ook zij heeft al tientallen jaren geen contact met haar vader. Het idee om het huis te kraken was echter nooit in haar opgekomen.

