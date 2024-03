Arrestatieteam en brandweer halen verwarde vrouw uit appartement Kudelstaart

Toch was dat niet de reden waarom omwonenden werd verzocht binnen te blijven. "We willen de vrouw graag veilig uit haar woning halen", licht een woordvoerder van de politie toe. Inmiddels is dat gelukt, en is ze op een brancard een ambulance ingegaan. Op foto's van de inzet van het arrestatieteam is te zien hoe een politieman van het appartementencomplex abseilt (zie hierboven).