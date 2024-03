Ymere en Vattenfall ruziën op Linkedin over geklapte warmtenet-afspraken

Gisteren werd duidelijk dat de onderhandelingen over de tarieven van het warmtenet waren mislukt, waardoor de ambitie van Amsterdam om in 2040 van het gas af te zijn nu onhaalbaar lijkt geworden.

De gemeente was met de woningcorporaties en energieleverancier Vattenfall in gesprek over een lagere prijs. In januari bleek dat huurders soms wel honderden euro's extra betalen als hun woning op stadswarmte aangesloten is.

Vraagtekens

Vattenfall trekt zich nu uit dat overleg terug. Het bedrijf zegt dat het voor de boekhouding onverantwoord zou zijn om een lagere prijs te vragen. "Warmte is geen vetpot", stelt Vattenfall-bestuurder Laurien Smies in een bericht op Linkedin.

Maar daar zet Gerritsen van Ymere grote vraagtekens bij. "Zolang jullie de boeken niet opengooien is dit verhaal niet controleerbaar", schrijft hij in een reactie op het Linkedin-bericht. "Je wekt op zijn minst de schijn dat je als monopolist over de ruggen van huurders met een kleine beurs nog even maximaal casht, voordat je door de overheid gedwongen wordt je meerderheidsaandeel te verkopen."

Die aantijging noemt Vattenfall-bestuurder Smies 'de grootste onzin'. Ook ontkent ze dat het bedrijf geheimzinnig doet over zijn boekhouding, zodat niemand kan zien of er een eerlijke prijs voor de stadswarmte wordt gevraagd. "De afgelopen tien jaar zijn we nog nooit daarin op de vingers getikt op ons rendement. Ze hebben zelfs afgelopen jaar onder het prijsplafond extra controles uitgevoerd. Dus ja, die controleren wel degelijk en nee, warmte is geen vetpot."

'Gemiste kans'

Tegenover AT5 wilde Ymere gisteren niet reageren op het nieuws. Volgens een woordvoerder zou de situatie daarvoor te vaak veranderen, wat voor verwarring zou zorgen. Via Linkedin komt Gerritsen nu dus alsnog met een reactie. "We hadden een afspraak. Die komen jullie gewoon niet na", schrijft hij.

Volgens Gerritsen voerde Vattenfall een verhoging van het vastrecht door die voor woningcorporaties compleet uit de lucht zou zijn gevallen. "De heisa is ontstaan door het te lang uitblijven van transparantie. Daarmee is het vertrouwen inderdaad aangetast en is het aan jullie omdat te herstellen."