Onveilige katholieke kerk per direct gesloten: Paasvieringen nu in protestantse kerk

De scheuringen onder het altaar werden twee weken geleden ontdekt bij een bouwkundig onderzoek. Omdat het nu te gevaarlijk is om bij het altaar te staan, is besloten om de kerk te sluiten voor publiek. Van der Weijden heeft geen idee hoelang de kerk nog dicht blijft. "Vrijdagochtend is er opnieuw overleg met de bouwkundigen. Ik verwacht niet dat het snel hersteld kan worden. We hebben het wel over een kerk van 150 jaar oud."

Opstandingskerk

Gelukkig is er een lichtpuntje waar Van der Weijden heel erg blij mee is."We kunnen voor de vieringen van en voor Pasen hier in Monnickendam terecht bij de Opstandingskerk." De kerk hoort bij de Protestantse Gemeente Monnickendam. "Zij vieren Pasen toch op andere tijdstippen dus ik denk niet we elkaar in de weg zitten."