'Wennen aan de toekomst': Schiphol test zelfrijdende bussen voor grondpersoneel

Schoonmakers van vliegtuigen en personeel van de sleepdienst zijn uitverkoren om gebruik te maken van de dienst. Zij worden van de personeelsingang naar hun werkplek gebracht die verder op het vliegveld ligt.

"Voornamelijk in de zomerperiode of de piekuren is het moeilijk om genoeg buschauffeurs te vinden", vertelt Jan Zekveld, Hoofd Innovatie op Schiphol. "We willen hen ondersteunen op een manier die in lijn is met onze visie en zo rijden we met zelfrijdende bussen rond."

Schiphol wil in 2050 een uitstootvrije en autonome grondoperatie hebben. Dat houdt in dat er ook een dergelijke busdienst komt voor passagiers. Er worden momenteel nog maar twee autonome bussen ingezet. De reguliere pendeldienst rijdt ook nog gewoon.

Sensoren

"Het is wennen eigenlijk", reageert een medewerker. "Geen chauffeur, dus toch een risico dat er iets fout kan gaan." Een ander noemt het 'de toekomst'. Hoewel het voor sommige medewerkers misschien nog onwennig is, blijkt een kleine 90 procent van de mensen bereid om de dienst opnieuw te gebruiken. Tijdens de proef is er nog een safety operator aan boord die indien nodig kan ingrijpen.



De zelfrijdende bus rijdt op basis van gps-coördinaten en met behulp van verschillende sensoren. "Zo hebben we ook sensoren die de objectdetectie doen, waarmee de bus dus op verkeerssituaties kan reageren. Zo vervangt hij de buschauffeur", legt Zekveld uit.

En dat die objectdetectie werkt, is duidelijk als voetgangers oversteken waar ze dat eigenlijk niet horen te doen. De bus gaat vol op de rem en stopt abrupt. De passagiers in de bus moeten een beetje lachen om de plotselinge situatie. "Een menselijke buschauffeur had hier ook op z'n rem getrapt. Ook dat moeten we leren, hoe dat werkt", aldus Zekveld.