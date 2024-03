Dode man in water bij Amstel Hotel door misdrijf om het leven gekomen

De man had geen vaste woon- of verblijfplaats. Vermoedelijk verbleef hij vaak onder de naastgelegen Torontobrug. Volgens de politie is hij in ieder geval op 4 maart nog gezien, maar het is onduidelijk wanneer hij precies om het leven is gekomen.

Vrijdagochtend werd hij door een voorbijganger in het water gevonden. De politie zette kort daarna een deel van de Hogesluisbrug af. Nadat het lichaam uit het water kon worden gehaald, werd daar onderzoek gedaan naar de identiteit van de man zijn de oorzaak van zijn overlijden.

Uit dat onderzoek blijkt nu dat het gaat om een man uit Spanje die dus door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie is een groot rechercheonderzoek begonnen om te achterhalen wie er verantwoordelijk is voor zijn dood. Een woordvoerder laat weten dat de recherche op zoek is naar mensen die meer weten over de zaak.