De Peiling: moet het fokken van honden met korte pootjes verboden worden?

Honden met een korte snuit die altijd kortademig zijn mogen in Nederland al niet meer gefokt worden. In Duitsland komen daar mogelijk ook honden met korte pootjes en een lange rug bij. De teckels en beagles hebben door hun bouw meer kans hebben op een hernia of andere rugklachten. De nationale kennelclub slaat alarm met een petitie, die al twaalfduizend keer ondertekend is.

