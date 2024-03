Help de natuur en maak van jouw tuin een paradijs voor dieren deze lente

Het gaat hard achteruit met de biodiversiteit, ook in onze provincie. Elke vierkante meter groen kan helpen dit tij te keren. Mits je het op de juiste manier aanpakt. "Kijk deze lente naar je eigen balkon of tuin en probeer daar zo goed mogelijk te helpen", benadrukt boswachter Sanne van Gemerden. "Want alles helpt!"

Leg een goede bodem

Het allerbelangrijkst is een gezonde bodem in de tuin. Dus geen bodem die is compleet is afgedekt met stenen of grind, daar heeft de natuur niet zo veel aan. "Die tegels moeten er dus uit", vertelt Van Gemerden. "Bevrijdt de bodem van het steen!"

Daarnaast maakt het ook uit welke grond je gebruikt in de tuin of in de potten. "Zolang er maar geen turf in zit", legt Van Gemerden uit. Ondanks dat die turf ontzettend goed is voor de plantjes, wordt het wel weggehaald uit grote veengebieden. "En veengrond is natuur", legt de boswachter uit. "En natuur moet in de natuur blijven."