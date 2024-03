Eerste expositie van Slavernijmuseum over verzet: "Er zijn altijd mensen tegen geweest"

Met onder andere boeken, brieven, kranten en een film wordt op honderd vierkante meter verteld hoe het was om in slavernij te leven. "Dat is een klein deel van de tentoonstelling", zo vertelt kwartiermaker van het Nationaal Slavernijmuseum Peggy Brandon. "Maar je ziet vooral wie er in verzet kwam. Wie zei er: 'zo wil ik niet'?"

Brieven uit Suriname

Eén voorbeeld van iemand die in een wereld zonder slavernij wilde leven, was de 17-jarige Frits Moquette. Toen hij drie jaar oud was, vertrok zijn vader naar Suriname om daar te werken. Hij scheef daar brieven aan zijn vrouw over de verschrikkingen die hij zag: een peuter die zweepslagen krijgt en de moeder die schreeuwt en wordt afgeranseld. Drie maanden na aankomst in Suriname overlijdt de vader van Frits.

'Belediging voor de mens'

Als Frits jaren later de brieven leest, rond 1850, samen met het boek 'De hut van oom Tom', over een tot slaaf gemaakte man, besluit hij om in verzet te komen. Samen met zijn vrienden richt hij het Jongelings Genootschap ter Afschaffing der Slavernij op. Ze schrijven brieven aan de regering en gaan langs bij mensen om hen te overtuigen van hun ideologie. Frits ziet slavernij als een 'staatkundige fout, een belediging voor de mens en een zonde voor God'.