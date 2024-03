Klimaatactivisten willen vanmiddag opnieuw A10 Zuid blokkeren

De klimaatactivisten willen, net als de twee eerdere keren, rond 12.00 uur de snelweg op lopen. Ze demonstreren tegen de fossiele investeringen van ING.

Voortekenen

De eerste blokkade vond op 30 december plaats. Toen waren er al voortekenen dat dit een terugkerend iets zou worden. De A12 in Den Haag is ook meerdere keren bezet geweest

Het lukte de driehoek (burgemeester, politie en justitie) de voorgaande twee keer niet om de blokkade te voorkomen, hoewel de burgemeester de A10 als demonstratieplek had verboden. Er waren nog voor de blokkade wel enkele tientallen agenten van vooral de zogeheten Vredeseenheid aanwezig, maar zij stonden niet tussen de vangrail en de demonstranten in. Volgens de driehoek was het ook eigenlijk niet mogelijk om daadwerkelijk te voorkomen dat de demonstranten de snelweg konden betreden.

Geen boete

Het duurde beide keren enkele uren voordat de politie een einde maakte aan de blokkade van de snelweg. Demonstranten werden in bussen gezet en in Noord afgezet. Dat gebeurde op een rustige manier, wat ook de intentie was van de driehoek, zo bleek uit een Whatsappgesprek dat werd vrijgegeven na een Woo-verzoek van AT5. Gegevens van de aangehouden demonstranten werden, op een aantal activisten die een stuk verderop de snelweg als eerst blokkeerden, niet opgeschreven en ze kregen ook geen boete.