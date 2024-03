Bewoners vastgebonden bij gewelddadige overval Stadionweg: "Als je kijkt, maak ik je af"

Vlak na de overval wist een getuige het kenteken van de bus op te schrijven en kon de bus worden gestopt. Achter het stuur zat de 37-jarige Costel N., hij is volgens het Openbaar Ministerie medeplichtig aan de overval en zou Randy J. en Ayman L. hebben opgehaald op het Dijkgraafplein in Osdorp. Zijn zaak wordt op een later moment behandeld.

Vandaag eiste de officier van justitie 6,5 jaar cel tegen Randy L., hij zou met het vuurwapen hebben gedreigd, het meeste geweld hebben toegepast en heeft al meerdere veroordelingen achter zijn naam staan. Tegen Ayman L. werd zes jaar geëist omdat hij geen wapen had en verder een blanco strafblad heeft. Voor Ayoub A. werd drie jaar cel gevraagd, hij zou de bestuurder van de bestelbus hebben aangestuurd en was volgens justitie op die manier medeplichtig.

De kast

Hoewel de twee 'overvallers' zich vandaag op hun zwijgrecht hebben beroepen, kwam Ayoub A. met een verklaring. Hij werkte bij een transportbedrijf en werd gebeld door een opdrachtgever die zei dat er een kast opgehaald moest worden. Omdat Costel N. het al langere tijd financieel zwaar had en in die bus sliep, gunde A. hem die opdracht. Hij kon daarbij 50 euro verdienen.

"Costel N. kwam terug en hij vertelde dat er iets ergs gebeurd was. Hij wilde de politie niet bellen en zei 'als ik word gepakt neem ik jullie allemaal mee'. Ik hoorde dat er drugs in het spel waren en ik dacht dat het om een ripdeal ging. Ik was bang dat mensen bij mij verhaal zouden komen halen", verklaarde A. vandaag.

En hoewel hij betrokkenheid ontkent, wijst de officier op volgens haar opvallende telefoongesprekken. In de gesprekken zegt A. dat hij denkt dat 'die andere gast is gepakt en dat hij hoopt dat hij niet snitcht'.

'Grootste nachtmerrie'

Beide slachtoffers maakten via hun advocaat Richard Korver gebruik van hun spreekrecht. Te beginnen met het vrouwelijke slachtoffer: "Het was vrijdagmiddag en we zouden samen uit eten gaan. Iets waar we al een aantal weken naar uit keken omdat we wat te vieren hadden. Wat een speciale avond had moeten worden is voor ons onze grootste nachtmerrie geworden. Er is nog geen dag voorbij gegaan dat we hier niet meer aan dachten en wij zijn getekend voor het leven", aldus de vrouw.

Haar partner vult haar aan: "Deze overval was niet alleen een inbreuk op mijn materiële bezittingen, maar vooral een ingrijpende aanslag op mijn persoonlijke veiligheid en mentale welzijn. De nasleep van deze gebeurtenis is een dagelijkse strijd geworden, gekenmerkt door voortdurende psychische klachten zoals PTSS, angststoornissen en depressie. Deze aandoeningen hebben niet alleen mijn persoonlijke leven diepgaand beïnvloed, maar ook mijn persoonlijke capaciteiten ernstig aangetast, waardoor mijn carrière en toekomstperspectieven in gevaar zijn gekomen."