Broers vonden het 'grappig' een nepbom achter te laten in trein op Centraal Station

"Ik heb eigenlijk niet over de gevolgen nagedacht. Het is een domme grap geweest en ik had niet gedacht dat er zoveel kon ontstaan. Het was een hele domme actie", aldus Jonathan K. Zijn broer vult hem aan: "Van tevoren heb ik de ernst niet ingezien. Het was meer een grap van ons onderling. Het was echt bedoeld als grap tussen ons en het was niet de bedoeling er andere mensen mee kwaad te doen. We hebben er niet over nagedacht en het is gewoon heel dom geweest."

Accu met draadjes

De twee broers K. van 25 en 26 jaar worden ervan verdacht op 12 november 2023 een op een explosief gelijkend voorwerp in elkaar te hebben gezet en achter te hebben gelaten op een bankje op het Centraal Station van Amsterdam. Het bleek een accu met draadjes te zijn, en hoewel het voorwerp nep was begon het wel te roken in de trein met passagiers. Volgens de advocaten van de mannen was het wel duidelijk dat het om een nepbom ging. De hoofdconducteur verklaarde later namelijk dat het voorwerp er 'erg nep' uit zag. Een andere getuige pakte het voorwerp zelfs op en legde dat op het perron zodat de trein verder kon.

Vlak na de vondst van het explosief werd een 37-jarige man uit Schiedam aangehouden. De politie liet een dag later weten dat het om een onschuldig iemand ging. Hij werd vrijgelaten waarna de politie uitkwam bij de verdachten die vandaag voor de rechter verschenen tijdens een zogeheten pro forma zitting.

'Een heel slechte grap'

Na de aanhouding sprak Jonathan K. met zijn moeder en zei dat het een geintje was. "Een heel slechte en ernstige grap", zei zijn moeder in het getapte gesprek. In datzelfde gesprek wijst Jonathan zijn broer aan als hoofddader, hij zou hem hebben gepusht.

De twee mannen worden na verzoeken van hun advocaat vrijgelaten en mogen de behandeling van de zaak in vrijheid afwachten.