Onderhandelingen over warmtenet mislukt, aardgasvrij Amsterdam in 2040 lijkt onhaalbaar

Twee weken geleden bleek al dat woningcorporaties gestopt waren met het aansluiten van woningen op stadswarmte, naar aanleiding van een reportage van AT5. Daarna volgden gesprekken om toch tot een oplossing te komen. Wethouder Pels schrijft vandaag in een brief dat de gemeente bereid was om 'vergaande financiële toezeggingen te doen'.

"In zeer intensieve gesprekken leken de drie partijen er de afgelopen dagen toch uit te komen", schrijft ze. "Helaas heeft Vattenfall zich echter uit het oorspronkelijke bod teruggetrokken. De reden hiervoor is de voor hen ontstane onzekerheid door de aangekondigde spoedwet over de maximering van warmtetarieven vanuit de rijksoverheid."

'Andere oplossing nodig'

Voor ruim 500.000 woningen in de bestaande stad en in nieuwbouwlocaties is nu een andere oplossing nodig. Het stadsbestuur stelt dat het 'zeer teleurstellend' is dat er geen akkoord is bereikt. In heel Nederland is het de bedoeling om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn, maar de gemeente zei eerder dat het in Amsterdam tien jaar eerder zou lukken. Dat lijkt nu niet meer haalbaar.

"Daarom is bezinning op onze ambitie om aardgasvrij te zijn in 2040 op zijn plaats", schrijft Pels. Ze schrijft dat het stadsbestuur niet wilde afwachten, maar dat het 'zonder de juiste wet-en regelgeving vanuit het Rijk het steeds moeilijker wordt deze ambitie te verwezenlijken'. Ze zegt nu 'volop kansen te zien' in geo- en aquathermie.

De aanleg van warmtenet is niet overal van de baan. Voor de buurten Braak & Bosch in Nieuw-West en voor de K-torens in de K-buurt in Zuidoost is afgesproken dat de aansluiting op warmtenetten doorgaat en dat hierbij het lagere vastrecht van 2023, voor de door Vattenfall aangekondigde tariefverhoging, zal worden gebruikt.