Velsense wethouder Marianne Steijn legt functie neer, baan heeft teveel impact op privéleven

Marianne Steijn is lid van de Partij van de Arbeid en was sinds 2018 verantwoordelijk voor onder meer de portefeuilles Zorg en Welzijn, Openbare ruimte, Groen en Armoedebeleid.

Way of live

Steijn schrijft in een brief aan de raad waarin ze haar vertrek toelicht dat het wethouderschap voor haar een 'way of live' is en dat zij met pijn in het hart constateert dat de impact die dat heeft op haar privéleven te groot dreigt te worden.

"Ik merk dat ik steeds meer tijd nodig heb om de vereiste energie op te bouwen en daarmee mijn werk goed te kunnen doen. De balans tussen werk en privé verschuift daardoor steeds verder naar werk. Dit gaat ten koste van mijn privéleven. Ik heb daarom besloten dat ik deze periode niet afmaak en het stokje nu overdraag aan mijn opvolger", aldus Steijn.

Tenslotte bedankt Steijn in de brief haar collega's voor de prettige samenwerking en de burgers van Velsen voor het in haar gestelde vertrouwen.