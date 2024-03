Haarlemse vriendinnen beginnen winterse sauna op het strand

"Sorry, ik kan je even niet verstaan door alle herrie. We zijn de sauna nu in elkaar aan het zetten in Beverwijk", vertelt Julia aan de telefoon. De sauna komt waarschijnlijk, als het klussen een beetje meezit, al na de paasdagen op het zuidelijke deel van het strand van Zandvoort te staan. Op het terrein van jaarrond strandpaviljoen NIUS. Voor een maandje maar en vooral om te testen. Want 1 mei is de einddatum volgens de vergunning. Ze komen in de herfst weer terug.

Idee ontstaan in Engeland

Julia en Charlotte zijn al heel lang vriendinnen. Charlotte is fanatiek 'koudwaterzwemster' en Julia zit liever in de sauna. Het idee om samen een 'strandsauna' te starten ontstond in Engeland. "Daar staan wel 65 van dit soort sauna's langs de kust. De dag na de bruiloft van de zus van Charlotte, in de buurt van de Engelse stad Poole, gingen we ook in zo'n sauna. Dat vonden we zo tof, daar moesten we wel iets mee doen", legt Julia uit. "In Haarlem hebben we het idee verder uitgewerkt."

