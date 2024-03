Heemskerkse DJ Repiet verovert Amerikaanse hitlijst: 45 miljoen streams met single 'Echo'

Amerikaanse hitlijst

Met Echo hebben Pieter en Julia een internationale hit. Middels social media gaven ze een voorproefje. "Het was niet te bevatten hoe snel dat ging. Elke dag kregen we zeker 100 berichten binnen met de vraag wanneer we het gingen uitbrengen. Tot op de dag van vandaag blijft het aantal streams maar stijgen", zegt Julia.

De twee hadden nooit gedacht dat de single zo door het dak zou gaan, legt Pieter uit. "Het was gemaakt op een goedkope speaker en een goedkope microfoon. We pasten met z'n tweeën op een huis. Ik was wat aan het knutselen op mijn laptop en Julia was koekjes aan het bakken. Toen ik het liet horen zei Juul: 'Het klinkt als een echo'. En dat zong ze in."

De apparatuur maakte niets uit, het nummer scoorde op de Amerikaanse radio en belandde op nummer 10 in de Billboard Dance-hitlijst, waar de meest gestreamde hits terechtkomen.

