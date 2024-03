CBS: vermogen Amsterdam met afstand hoogste van Nederland

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het eigen vermogen is het verschil tussen waarde van bezittingen en schulden. De cijfers van het CBS beschrijven de situatie van eind 2022. Toen was het vermogen per inwoner in Amsterdam dus ruim 9000 euro.

Stuivertje wisselen met Brielle

Het Zuid-Hollandse Brielle volgt met 6468 euro, op plaats drie staat Rozendaal (Gelderland) met 5934 euro per inwoner. De vorige keer dat het CBS cijfers over het vermogen per inwoner naar buiten bracht, in 2012, stond Brielle nog op één en Amsterdam (met 8855 euro) op plek twee.

In de andere grote steden is het vermogen per inwoner een stuk lager: in Rotterdam is dat 4294 euro en in Utrecht en Den Haag net iets meer dan 2000 euro. Het totale eigen vermogen van Nederlandse gemeenten bedraagt 39,7 miljard euro. Het gemiddelde vermogen per inwoner is in Nederland 2254 euro.

Schiphol, de Arena en het GVB

Het hoge eigen vermogen van Amsterdam ligt volgens het CBS vooral aan het omvangrijke bezit van de gemeente. Zo heeft Amsterdam veel grond in bezit en is het gemiddelde bedrag dat inwoners aan erfpacht betalen hier relatief hoog.

Verder bezit de gemeente waardevolle infrastructuur en bedrijfsgebouwen, zoals parkeergarages en onderwijsgebouwen. Ook deelnemingen in onder meer Schiphol, Alliander, de Johan Cruijff Arena, het AEB en het GVB dragen bij aan het hoge vermogen van de stad.

Ook zijn er dus relatief hoge schulden, maar de waarde van het bezit van de gemeente is zo hoog dat het vermogen per inwoner niet lijdt onder die schulden, aldus het CBS.