Beverwijkse buurt heeft besloten: verloederd Hilbersplein wordt ontmoetingsplek

De tijdelijke inrichting van het Hilbersplein gaat zo'n 25.000 euro kosten. Daarmee zijn ook de kosten voor twee jaar onderhoud begroot. Het terrein wordt vlak gemaakt en opnieuw ingezaaid. Er komen bloemen, bankjes en op sommige plekken gras.

"Er komen ook prullenbakken en die moeten natuurlijk ook geleegd worden, dat is allemaal meegeteld in de begroting", zegt projectleider Kooi. "Je kunt het natuurlijk zo'n veld wel netjes maken, maar je hebt er niets aan als het in korte tijd weer verloedert".

Hij benadrukt dat het hele project bedoeld is om de cohesie in de buurt te stimuleren. "Ik verwacht ook dat die buurt-barbecue er wel gaat komen als het veld eenmaal in gebruik is", aldus een optimistische David Kooi.