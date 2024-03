Op een oude fiets: Met de tram naar zee

In de zomer van 1905 was het groot feest in Egmond aan den Hoef. Aanleiding was de opening van een tramlijn tussen Alkmaar en Egmond aan Zee. Het spoorbaantje zette het kustdorp op de kaart. Ineens was de zee goed bereikbaar vanuit alle windstreken. Voor veel reizigers die uitstapten was het trouwens de eerste keer dat ze de zee zagen. Onderweg moeten ze ook de 250 jaar oude Wimmenumer Molen in de polder bij Egmond aan den Hoef hebben zien draaien.