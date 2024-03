Gooise brandweer koopt vijf nieuwe wagens om natuurbranden beter te kunnen bestrijden

Dat 't Gooi een verhoogde kans op natuurbranden heeft, is een feit. De regio bestaat uit veel bos en hei. Natuurbranden zijn al jaren één van de grootste risico's in 't Gooi.

Mocht een keer een grote brand uitbreken in de Gooise natuur, dan kan het grote gevolgen hebben omdat de regio ook nog eens dichtbevolkt is.

Vijf nieuwe wagens

De Gooise brandweer heeft daarom dus vijf ruige en stoere wagens aangeschaft die beter uitgerust zijn om de natuur in te trekken en daar vuur te bestrijden.

Hoewel soortgelijke wagens succesvol blussen in het zuiden van Europa zijn deze wagens speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkeld. Het Gooise korps heeft de primeur.

De brandweer in Huizen, waar een van de wagens is gestald, had al een ‘4x4 tankautospuit’, maar het nieuwe gevaarte is nog beter uitgerust voor hobbelige natuur. Een paar verbeteringen: de brandweerauto kan 4.000 liter bluswater meenemen, de auto rijdt op speciale banden om de ruwe natuur aan te kunnen en de brandweermensen kunnen ook makkelijker vanaf het dak of vanaf de bumper het vuur blussen.

Daar moeten de Gooise brandweermensen overigens nog wel voor ingewerkt worden. De eerste groep chauffeurs is ondertussen gestart.

Sneller branden

De brandweerwagens zullen vooral het Goois Natuurreservaat (GNR) bedienen omdat daar de meeste Gooise natuur en heide onder valt. Het GNR weet als geen ander dat de kans op brand de laatste jaren toeneemt.

Opvallend is dat natuurbranden vaker voorkomen op de hei dan in het bos. De afgelopen jaren startten de meeste branden in de lente of, zoals bijvoorbeeld in twee jaar geleden, in de hele droge zomers.

Natuurlijk is het belangrijk om voorbereid te zijn, geeft ook de woordvoerder van GNR toe. De natuurorganisatie zit in elk geval vier keer per jaar met de brandweer aan tafel voor overleg en om het gebied toegankelijk te houden door sleutels tot alle toegangen te delen. Daarnaast blijft GNR zorgen voor goede bereikbaarheid en aanrijroutes in de natuurgebieden. Boswachters helpen in geval van nood mee om bijvoorbeeld te gidsen naar de plek des onheils.