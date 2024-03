In discussie over evenementenbeleid: van kritiek op festivals in parken tot angst voor vertrutting

"Wel heel veel jonge mensen hier," zegt een omwonende van het Flevopark, die zich samen met andere bewoners verzet tegen de komst van het festival No Art. "En ook veel mensen die volgens mij een connectie hebben met evenementenbureaus. Weinig mensen van mijn leeftijd." Hij betwijfelt of de uitkomsten van vanavond wel representatief zijn voor wat de gemiddelde Amsterdammer over het evenementenbeleid denkt.

Nieuw beleid vanaf 2026

"Ik kan u geruststellen," zegt Jasper Karman van het Stedelijk Evenementenbureau. "We doen op dit moment onderzoek in de hele stad onder 1300 Amsterdammers. We vragen hen wat ze vinden van de evenementen in de stad."

Wat Amsterdam precies wil met de evenementen en festivals in de stad wordt vastgelegd in een visie die vóór het zomerreces op tafel moet liggen. Na de zomer zal op basis van de vastgestelde visie gewerkt worden aan het nieuwe evenementenbeleid dat op 1 januari 2026 moet ingaan.